Парламенту предлагают назначить внеочередные выборы сельских голов в 16 областях Украины

Верховному Совете предлагают назначить внеочередные выборы сельских голов в 29 районах Украины на 25 марта 2018 года. Соответствующие постановления зарегистрированы появились на сайте парламента.
Так, народные депутаты предлагают провести внеочередные выборы в разных районах Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Луганской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой и Черниговской областях.
Стоит отметить, что на 12.00 27 декабря, тексты постановления и пояснительные записки к ним отсутствуют.
Напомним, в воскресенье, 24 декабря, в 51 территориальной объединенной общине состоялись первые выборы. Всего в полицию поступило 97 сообщений о нарушениях, открыто 13 уголовных производств.
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