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В ГФС рассказали, как будет уплачиваться ЕСВ в 2018 году

28 декабря 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

В связи с повышением минимальной заработной платы с 1 января 2018 года изменится максимальная величина базы начисления единого взноса, передает со ссылкой на пресс-службу ГФС.

«Законом «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» установлена минимальная заработная плата в месячном размере с 1 января 2018 года — 3 723 грн. В связи с этим изменится максимальная величина базы начисления единого взноса, которая определяться как максимальная сумма дохода застрахованного лица в месяц, что составляет 15 размеров минимальной заработной платы, установленной законом, на которую начисляется единый взнос», - говорится в сообщении фискальной службы.

Таким образом, максимальная величина базы начисления ЕСВ в 2018 году составит 55 845 грн, а максимальная сумма ЕСВ — 12 285,9 грн.

При этом отмечается, что минимальный страховой взнос за месяц — 819,06 грн и минимальный страховой взнос за квартал — 2 457,18 грн является одинаковым для таких категорий плательщиков: ФЛП, избравших упрощенную систему налогообложения, ФЛП, избравших общую систему налогообложения, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность и членов фермерского хозяйства.

От уплаты ЕСВ за себя освобождаются: ФЛП, избравшие упрощенную систему налогообложения, ФЛП, избравшие общую систему налогообложения и члены фермерского хозяйства, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона о пенсионном страховании, и получают согласно закону пенсию или социальную помощь.

Напомним, с начала 2017 года в ГФС поступило 160,9 млрд грн единого взноса , что на 43,8 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

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