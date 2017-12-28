Сегодня 28 декабря 2017 года, 16:58

Спикер парламента подписал закон, вводящий новые ограничения на беспошлинный ввоз товаров

Спикер парламента подписал изменения в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлениях в 2018 году (законопроект №6776-д).

Отметим, указанными изменениями ограничивается беспошлинный ввоз товаров на Украину до трех посылок в месяц по цене до 50 евро каждая. Ограничения будут действовать как при самостоятельном пересечении границы, так и при почтовой пересылке.

Напомним, ограничение существовало и ранее, однако 150 евро была стоимость одной посылки, а количество отправлений не ограничивалось.

Также парламентарии ограничили ввоз товаров в багаже для тех, кто часто пересекает границу. Украинцы смогут провозить товары общей стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг при условии, что отсутствовали в стране более 24 часов и въезжают в Украину не чаще одного раза за 72 часа. Если эти временные промежутки не соблюдаются – везти товары можно на сумму до 50 евро.

Напомним, депутаты поддержали указанные изменения 7 декабря с.г. Теперь закон передан на подписание Президенту.