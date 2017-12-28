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МВД собирается внедрить онлайн-заказ номерных знаков и кабинет водителя в 2018 году

28 декабря 2017 года Источник:День

В МВД собираются ввести ряд нововведений в работе сервисных центров в 2018 году, включая предоставление возможности заказывать индивидуальные номерные знаки в режиме онлайн и создание персонального кабинета для водителя авто. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Он перечислил несколько нововведений, которые могут быть введены на практике в следующем году.

«В 2018 году запланированы следующие нововведения: онлайн-запись на получение услуг и сдачи экзаменов в СЦ МВД, онлайн-заказ индивидуальных номерных знаков, введение персонального диджитал-кабинета владельца авто, видеофиксация практических экзаменов на получение водительского удостоверения, сотрудничество с ЦПАУ (появится еще больше фронт-офисов) и прочее», - написал он.

Подводя итоги 2017 года, Криклий отметил, что на сегодня в Украине функционируют 50 сервисных центров МВД, в которых с начала года было проведено более 1,2 млн регистрационных операций. Помимо них, в этом году начали свою работу также мобильные сервисные центры.

«В 2017 году здесь было проведено 1 млн 287 тыс. 836 регистрационных операций, впервые издано 352 тыс. 840 удостоверений водителя, выявлено 1124 авто с измененными или поддельными номерами и 226 похищенных транспортных средств», - отчитался он.

Он также отметил, что ряд запланированных нововведений уже заработал в 2017 году.

«Среди нововведений: была введена фотофиксация во время проведения обязательного технического контроля транспортных средств, начали выдавать международные водительские права, ввели сервис проверки документов для путешествия за границу на авто, теперь в сервисных центрах МВД можно заказать онлайн и получить справку о несудимости. Важно! Были внедрены новые тесты по ПДД. Перед введением их впервые вынесли на общественное обсуждение, в котором приняли участие 10 тыс. 706 человек. Экспертной группой было обработано 3 500 отзывов и внесено 800 поправок. Все вопросы изложены в открытом доступе на сайте Главного сервисного центра МВД, а также там работает онлайн-тренажер, с помощью которого можно бесплатно и бесконечное количество раз проверять свои знания. За 5 месяцев работы сервиса им воспользовались более 1 млн раз», - констатировал он.

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