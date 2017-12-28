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СМИ: в Киеве судья на внедорожнике насмерть сбил пешехода

28 декабря 2017 года Источник:LB.ua

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла на ул. Васильковской вблизи ВДНХ. Согласно сообщению, внедорожник Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пострадавший скончался на месте.

По данным СМИ, за рулем внедорожника Land Rover находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области.

Патрульные полицейские, которые присутствовали на месте ДТП, сообщили, что водитель внедорожника уехал для прохождения теста на содержание алкоголя в крови.

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