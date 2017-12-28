Сегодня 28 декабря 2017 года, 16:57

Ряд депутатов предлагают разрешить парламенту самому применять санкции против другого государства

В Верховном Совете зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон «О санкциях» (№ 7438), авторы которого предлагают разрешить парламенту самому применять санкции против другого государства и предусмотреть санкции в виде разрыва дипломатических отношений. Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами является ряд народных депутатов из фракций «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», Радикальной партии, «Батькивщина», «Самопомич», группы «Воля народа» и внефракционные.

Законопроектом предлагается установить, что решение о применении, отмене и внесении изменений в санкции принимает Верховный Совет путем принятия соответствующего закона или Совет национальной безопасности и обороны по предложениям президента Украины, Кабинета министров, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины. Если решение о применении, отмене и внесении изменений в санкции принимает СНБО, то и такое решение вводится в действие указом президента.

В действующих в настоящее время нормах отмечается, что предложения по применению, отмене и внесению изменений в санкции выносятся на рассмотрение СНБО Верховным Советом, президентом, Кабмином, Нацбанком и СБУ. Согласно законопроекту, в случае, если Генеральная ассамблея, Совет безопасности ООН, Совет Евросоюза приняли решение о применении санкций с целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, президент Украины единолично принимает решение о применении аналогичных по содержанию санкций в течение одного месяца со дня их применения.

Законопроектом также вносятся изменения в положения об основаниях для применения санкций. В перечень добавляются такие основания, как нарушение другим государством прав иностранных украинцев и незаконное заключение граждан Украины; нарушение другим государством прав человека для гражданского населения на временно оккупированной территории, определенных IV Гаагской конвенцией от 5 (18) октября 1907 г., IV Женевской конвенцией от 12 августа 1949 г. и I Дополнительным протоколом от 8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. В этот перечень также добавляется нарушение прав военнопленных, установленных Женевской конвенцией об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г., из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины, других воинских формирований и правоохранительных органов. Речь идет и о фактах нарушений международных договоров в области прав человека при условии, если такие договоры были обязательными для иностранного государства на момент совершения нарушения. Изменения вносятся и в перечень видов санкций. Одним из них предлагается определить частичную или полную приостановку действия или прекращение действия международных договоров, тогда как в действующем положении говорится о прекращении действия международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховным советом. В перечень вносится новый пункт - частичный или полный разрыв или остановка дипломатических и консульских отношений. Кроме того, заключительными и переходными положениями законопроекта предусмотрено рекомендовать президенту безотлагательно применить санкции, которые соответствуют по содержанию и объему санкциям, которые применил Совет ЕС в ответ на действия, подрывающие и угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Как говорится в пояснительной записке, «препятствием» для применения санкций на Украине является сложность процедуры применения санкций, которая включает предоставление предложений СНБО, их принятие президентом и утверждение парламентом.

«Именно из-за такого громоздкого механизма до сих пор не применены секторальные санкции к РФ как государству-агрессору. Поэтому в проекте предложено упростить процедуру применения санкций путем предоставления соответствующих полномочий одновременно президенту как главе государства и верховному главнокомандующему и Верховном Совете как органу государственной власти, определяющему основы внешней и внутренней политики Украины», - отмечают авторы. В пояснительной записке говорится, что применение санкций в международном праве принято рассматривать как один из способов реализации государством права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН.

«Поэтому санкции, примененные к иностранному государству или лицу для защиты государством прав и свобод своих граждан, является основополагающим вопросом внешней политики государства. Учитывая это, предоставление Верховном Совете полномочий по применению санкций полностью будет соответствовать ее конституционным полномочиям по определению принципов внешней политики», - говорится в тексте.