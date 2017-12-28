Украинцы не обязаны платить облгазам рекомендуемый платеж, – Нацкомиссия

Потребители природного газа, включая население, не обязаны оплачивать региональным газопоставляющим компаниям (облгаз-сбытам) так называемые «рекомендуемые платежи», которые указываются в платежках вместе с реальной стоимостью использованного в предыдущем месяце топлива. Такое разъяснение опубликовывала Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
«Рекомендуемый платеж не является обязательным и не может быть отражен как задолженность за потребленный природный газ», - говорится в сообщении.
Регулятор также указывает, что неуплата рекомендуемого платежа не является основанием для прекращения подачи газа потребителям.
Также НКРЭКУ рекомендовала газопоставляющим компаниям обратить внимание на улучшение сервисного обслуживания и информирования потребителей.
Ранее сообщалось, что многие бытовые потребители Украины получили платежки за газ за ноябрь 2017 года, в которых была указана сумма рекомендуемого платежа. Она была включена в общий расчет стоимости услуги по газоснаюжению, несмотря на то, что рекомендуемый платеж – это предоплата за газ, который будет поставлен в следующем месяце. Сейчас облгаз-сбыты получают газ от НАК «Нафтогаз Украины» без предоплаты по цене 4,9 гривны за кубометр и накопили многомиллиардную задолженность перед «Нафтогазом».
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"Сейчас облгаз-сбыты получают газ от НАК «Нафтогаз Украины» без предоплаты по цене 4,9 гривны за кубометр и накопили многомиллиардную задолженность перед «Нафтогазом»".
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