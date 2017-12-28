Сегодня 28 декабря 2017 года, 16:57

В МЭРТ сообщили, сколько украинских компаний поставляют продукцию на рынок ЕС

Уже почти 13 000 украинских компаний поставляют свою продукцию на рынок Европейского Союза. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

По словам торгового представителя, в 2016 году был небольшой рост украинского экспорта, однако уже через 10 месяцев 2017 - темпы роста составили 30,3%.

«Второй важный момент - в нашей торговле с ЕС увеличился не только экспорт в денежном выражении, но и экспорт в физических величинах. И третье - увеличение количества украинских компаний, которые поставляют продукцию на рынок ЕС. Сейчас такие поставки проводят почти 13 000 украинских компаний, это на 40% больше, чем на момент старта действия ЗСТ. Это свидетельствует о том, что все больше украинских компаний открывают для себя рынок ЕС», - сказала она.