Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 декабря 2017 года, 16:57

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В МЭРТ сообщили, сколько украинских компаний поставляют продукцию на рынок ЕС

28 декабря 2017 года Источник:Европейская правда

Уже почти 13 000 украинских компаний поставляют свою продукцию на рынок Европейского Союза. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

По словам торгового представителя, в 2016 году был небольшой рост украинского экспорта, однако уже через 10 месяцев 2017 - темпы роста составили 30,3%.

«Второй важный момент - в нашей торговле с ЕС увеличился не только экспорт в денежном выражении, но и экспорт в физических величинах. И третье - увеличение количества украинских компаний, которые поставляют продукцию на рынок ЕС. Сейчас такие поставки проводят почти 13 000 украинских компаний, это на 40% больше, чем на момент старта действия ЗСТ. Это свидетельствует о том, что все больше украинских компаний открывают для себя рынок ЕС», - сказала она.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 52 (1044) от 26/12/17 Свежий номер

Практика евросуда

№ 52 (1044)
Отрасли практики

Копаться в роскоши

Самое важное

Получить хранение

Самое важное

Аудиторский рывок

Тема номера:

Проведать тайну

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?

Хорошая идея для повышения престижа профессии адвоката

Поддерживаю, только если в мантиях будут также судьи и прокуроры

Категорически против, это создаст неудобства для адвокатов

Вначале нужно узнать дизайн и стоимость мантий

Такой дресс-код возможен, но в далеком будущем

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • integrites
Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом