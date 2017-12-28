Сегодня 28 декабря 2017 года, 16:57

Суд не нашел нарушений в засекречивании деклараций военных прокуроров

Окружной административный суд города Киева не установил нарушений законодательства при принятии заместителем Генерального прокурора Украины - Главным военным прокурором Анатолием Матиосом постановления о закрытии информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-службf суда.

«Прошло судебное заседание по делу по иску к заместителю Генерального прокурора Украины - Главному военному прокурору Анатолию Матиосу и к НАПК относительно обнародования деклараций должностных лиц военной прокуратуры. После выхода из совещательной комнаты суд принял решение - отказать истцу в удовлетворении иска. Данное решение было принято ввиду того, что судом не установлено нарушение предписаний действующего законодательства при принятии Анатолием Матиосом соответствующего постановления, целью которого являлось закрытие информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры для их безопасности и безопасности их семей», - говорится в сообщении.

Указано, что истец просил признать противоправным и отменить постановление А.Матиоса в части о применении мер специальной безопасности относительно закрытия информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры. Также истец просил признать противоправным и отменить решение НАПК «О выполнении постановления о применении мер специальной безопасности». В то же время, истец просил суд обязать НАПК включить электронные декларации должностных лиц военной прокуратуры в Единый государственный реестр деклараций.