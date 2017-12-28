Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 декабря 2017 года, 16:57

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Суд не нашел нарушений в засекречивании деклараций военных прокуроров

28 декабря 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Окружной административный суд города Киева не установил нарушений законодательства при принятии заместителем Генерального прокурора Украины - Главным военным прокурором Анатолием Матиосом постановления о закрытии информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-службf суда.

«Прошло судебное заседание по делу по иску к заместителю Генерального прокурора Украины - Главному военному прокурору Анатолию Матиосу и к НАПК относительно обнародования деклараций должностных лиц военной прокуратуры. После выхода из совещательной комнаты суд принял решение - отказать истцу в удовлетворении иска. Данное решение было принято ввиду того, что судом не установлено нарушение предписаний действующего законодательства при принятии Анатолием Матиосом соответствующего постановления, целью которого являлось закрытие информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры для их безопасности и безопасности их семей», - говорится в сообщении.

Указано, что истец просил признать противоправным и отменить постановление А.Матиоса в части о применении мер специальной безопасности относительно закрытия информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры. Также истец просил признать противоправным и отменить решение НАПК «О выполнении постановления о применении мер специальной безопасности». В то же время, истец просил суд обязать НАПК включить электронные декларации должностных лиц военной прокуратуры в Единый государственный реестр деклараций.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 52 (1044) от 26/12/17 Свежий номер

Практика евросуда

№ 52 (1044)
Отрасли практики

Копаться в роскоши

Самое важное

Получить хранение

Самое важное

Аудиторский рывок

Тема номера:

Проведать тайну

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?

Хорошая идея для повышения престижа профессии адвоката

Поддерживаю, только если в мантиях будут также судьи и прокуроры

Категорически против, это создаст неудобства для адвокатов

Вначале нужно узнать дизайн и стоимость мантий

Такой дресс-код возможен, но в далеком будущем

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом