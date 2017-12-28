Сегодня 28 декабря 2017 года, 16:57

В ГПСУ сообщили, сколько украинцев воспользовались безвизом

По состоянию на среду, 27 декабря, безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались почти 380 тысяч украинцев. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на помощника председателя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.

“Почти 380 тыс. граждан Украины воспользовались безвизом, по крайней мере это на данный момент. Это только те, кто ехал в страны ЕС, начиная с 11 июня, имея лишь биометрический паспорт”, – заявил он.

По словам Слободяна, это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня вообще выехали за границу в страны ЕС. Остальные имели или биометрический паспорт с вклеенной долговременной шенгенской визой, или паспорт старого образца (без чипа с биометрическими данными).

“Учитывая, что Миграционная служба выдала около 5 млн биометрических паспортов, то в следующем году мы ожидаем увеличения количества наших соотечественников, которые воспользуются безвизом”, – отметил Слободян.