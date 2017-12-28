НБУ привлек у банков 300 млн грн

Национальный банк продал трем банкам депсертификаты на 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“По процентному тендеру с размещения депозитных сертификатов НБУ, объявленному на 27 декабря сроком на 70 дней, удовлетворены заявки трех банков по предельной процентной ставке 14,84% годовых общим объемом 300 млн грн”, – говорится в сообщении.
Регулятор снизил предельную ставку депозитных сертификатов с 14,89% до 14,84%.
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