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Сегодня 28 декабря 2017 года, 04:53

В Минфине появится спецподразделение по надзору за госактивами

Министерство финансов планирует создать специальное подразделение по управлению и надзору за государственными активами. Об этом говорится в проекте стратегии развития государственных банков до 2022 года включительно, которой располагает Экономическая Правда.

Как отмечается в документе, субординация планируется следующая: «Кабмин → спецподразделение по управлению государственными банковскими активами → банки».

Известно, что спецподразделение будет представлять права и интересы государства как акционера.