Legal High School объявляет «День открытых дверей»! В январе Вы сможете посетить один день одной из Школ в Legal High School: Судебной практики или Корпоративного права и M&A. Для этого зарегистрируйтесь до 12 января 2018 года по ссылке и дождитесь подтверждения регистрации!
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Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?
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