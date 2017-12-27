8 госпредприятий продадут за 40 миллионов, - Фонд госимущества

Фонд государственного имущества объявил продажу на фондовых биржах пакетов акций ряда предприятий на почти 40 миллионов гривен. Об этом написал на своей странице в соцсети руководитель ФГИ Виталий Трубаров.
«Убежден, что предложенные предприятия заинтересуют инвесторов и мы получим эффективных новых владельцев, которые будут развивать эти предприятия», - написал он.
По словам В.Трубарова, старт торгов намечен на 17 января 2018 года.
Вниманию потенциальных инвесторов предлагаются акции 8 госпредприятий химической, горной и аграрной отраслей промышленности.
На аукцион выставят от 6% до 90% госпакетов акций.
Как сообщалось, Фонд государственного имущества планирует в следующем году выполнить план поступлений от приватизации в размере 22,5 млрд гривен. Напомним, приватизация за 2016 год принесла 189 млн гривен вместо ожидаемых 17 млрд гривен.
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