Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 декабря 2017 года, 16:51

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Госгеокадастр: в 2017 году стоимость аренды госземель на торгах выросла до рекордной

27 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Средняя ставка аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения в ходе земельных аукционов выросла в 2017 году до 14,35% против 10,22% по итогам 2016 г. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра. В абсолютных цифрах средняя стоимость годовой аренды составила 4400 гривен за гектар. Всего за неполный 2 017 год на земельных торгах было продано 1565 прав аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 37,3 тыс. га.

Наиболее активно земельные аукционы проводились в Одесской (194 земельных участка площадью 4 736,9 га), Черниговской (129 участков площадью 4 261,1 га) и в Херсонской (91 участок площадью 5 131,9 га) областях.

Торги стартовали в среднем со ставки 7,67% (согласно принятому в июне Постановлению КМУ 413 «Некоторые вопросы совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими» ставка аренды госземель не может составлять менее 7%), то есть в ходе аукциона стоимость увеличилась почти в два раза. В среднем на один участок претендовали 3,1 участника против 2,3 в 2016 году.

ТОП результатов земельных торгов: 231% и 197% от НПО (Тернопольский район Тернопольской области), 181% от НПО (Зеньковский район Полтавской области), 165% от НПО (Тальновский район Черкасской области).

Факторами, обусловившими рост арендной платы стали повышение стартовой цены лота, а также рост конкуренции за участки. В результате поступления в бюджеты увеличились до 102 млн гривен против 95 млн гривен по итогам 2016 года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 52 (1044) от 26/12/17 Свежий номер

Практика евросуда

№ 52 (1044)
Отрасли практики

Копаться в роскоши

Самое важное

Получить хранение

Самое важное

Аудиторский рывок

Тема номера:

Проведать тайну

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?

Хорошая идея для повышения престижа профессии адвоката

Поддерживаю, только если в мантиях будут также судьи и прокуроры

Категорически против, это создаст неудобства для адвокатов

Вначале нужно узнать дизайн и стоимость мантий

Такой дресс-код возможен, но в далеком будущем

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом