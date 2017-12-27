В правительстве рассказали подробности нового этапа пенсионной реформы

Следующим этапом пенсионной реформы должно стать введение накопительной пенсионной системы.
«Наведение порядка и восстановление справедливости в солидарной пенсионной системе – это только начало пенсионной реформы. Мы уже четко сказали, и Верховный Совет это поддержал, что следующим этапом пенсионной реформы должно стать введение накопительной пенсионной системы», – заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.
По словам чиновника, переходный период начнется в 2018 году и завершится 1 января 2019 года. Тогда начнет действовать накопительная пенсионная система. Также состоится запуск негосударственного пенсионного страхования.
«Это огромный вызов для нас и огромная ответственность. Это задача номер один и для Министерства социальной политики, и для правительства в целом», – подытожил Павел Розенко.
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