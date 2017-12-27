Сегодня 27 декабря 2017 года, 16:50

С какими проблемами столкнулся ВС в первые дни своей работы?

Сегодня в Кловском дворце состоялась встреча руководства нового Верховного Суда (ВС) с журналистами профильных юридических изданий. Как рассказала Председатель ВС Валентина Данишевская, в новую кассационную инстанцию страны уже начали поступать дела от ликвидируемых Верховного и трех высших специализированных судов. По состоянию на вечер 26 декабря с.г. в Кассационный гражданский суд в составе ВС уже передано 1259 дел, в Кассационных хозяйственный — порядка 300, в Кассационный уголовный — 465, в Кассационный административный — 3188 дел. Наименьшее количество дел поступило в Большую Палату ВС (всего одно!), поскольку, по словам г-жи Данишевской, путь к Большой Палате значительно длиннее той дороги, которую «проходят» дела к кассационных судам в составе ВС. Рассмотренных новым ВС дел пока что нет, хотя первые определения о приятии дел к производству Судом уже вынесены. Также кассационными судами уже были назначены первые заседания, например, в Кассационном гражданском суде в составе ВС судебное заседание назначено на 16 января 2018 года (рассмотрение дела будет проходить в рамках письменного производства).

Отвечая на вопрос «ЮП» — с какими проблемами столкнулся Верховный Суд в первые недели своей деятельности? — заместитель Председателя ВС, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Богдан Львов акцентировал внимание на технических сложностях. Среди прочего он подчеркнул, что ранее автоматическое распределение дел четырьмя высшими судебными инстанциями осуществлялось отдельно, и после того как 15 декабря с.г. этот процесс стал централизованным, замкнулся на одном Суде, это уменьшило скорость распределения дел в четыре раза. «Сейчас этот вопрос в большей степени уже решен», — заверил г-н Львов. Следует напомнить, что 14 декабря с.г. в ходе второго заседания Пленума Верховного Суда были утверждены временные основы использования автоматизированной системы документооборота и определения состава суда в ВС с учетом новых механизмов и процедур, предусмотренных процессуальным законодательством.

Руководство ВС рассказало и о других проблемах, с которыми столкнулся наивысший суд в системе судоустройства Украины в самом начале своей процессуальной деятельности. Скажем, обращалось внимание на то, что пока дальнейшая профессиональная судьба судей четырех ликвидируемых высших инстанций (тех, кто принимал участие в конкурсе в новый ВС, но не стал его победителем, и тех, кто не участвовал в процедуре кадрового отбора вовсе) еще не решена, они находятся на своих рабочих местах, что ограничивает возможности размещения новых «верховных» судей и работников ВС. Кроме того, актуальной для ВС является проблема кадрового голода: нехватка сотрудников аппарата Суда ввиду того, что работа на определенных должностях является низкооплачиваемой.

Учитывая тот факт, что в новом процессуальном законодательстве был предусмотрен алгоритм отступления ВС от правовых позиций, ранее высказанных в решениях Верховного Суда Украины (ВСУ), означает ли это, что все суды пока что должны ориентироваться на практику ВСУ? — поинтересовались мы у «верховных» судей. Как подчеркнул Секретарь Большой Палаты ВС Всеволод Князев, в переходных положениях (пункт 7) Закона № 2147-VIII законодатель указал: суд, рассматривающий дело в кассационном порядке в составе коллегии судей или палаты (объединенной палаты), передает дело на рассмотрение Большой Палаты ВС, если считает необходимым отступить от заключения о применении нормы права в схожих правоотношениях, изложенного в ранее принятом решении ВСУ. «Это говорит о том, что на практику ВСУ (пока его правовые позиции не будут пересмотрены Большой Палатой ВС) судьи могут ориентироваться, но при этом они должны брать ответственность за принятие решений на себя. Судья не может «прикрываться» правовыми позициями ВСУ: каждый судья рассматривает дело в соответствии с законодательством и внутренним убеждением», — резюмировал г-н Князев.