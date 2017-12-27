КМУ создал Национальную службу здоровья

Кабинет министров Украины в рамках медреформы создал Национальную службу здоровья. Как передает пресс-служба Минздрава, соответствующее решение было принято на заседании КМУ 27 декабря.
«Ключевым для внедрения реформы финансирования системы здравоохранения в Украине является сегодняшнее решение Правительства об утверждении Положенння о Национальной службе здоровья Украины - национального страховщика, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения», - говорится в сообщении.
Как отмечается, документ вступит в силу после подписания Президентом законопроекта №6327, и от этого зависят сроки внедрения реформы.
Также сообщается, что в начале января будет объявлен конкурс на должность председателя Службы, а к июлю она будет создана и начнет работу.
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