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Обнародованы решения ВСП о рассмотрении вопроса по ликвидации, созданию и реорганизации судов

27 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

На официальном сайте Высшего совета правосудия обнародован текст решений ВСП, принятых 26 декабря 2017 года, о рассмотрении вопросов по ликвидации, образования и реорганизации судов, в которых содержится перечень судов, подлежащих ликвидации, образованию и реорганизации. Об этом сообщает пресс-служба Совета.

Решение Высшего совета правосудия от 26 декабря 2017 № 4275/0 / 15-17 «О рассмотрении вопроса по ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных судов в апелляционных округах»;

Решение Высшего совета правосудия от 26 декабря 2017 № 4276/0/15-17 «О рассмотрении вопроса относительно ликвидации хозяйственных судов и образования окружных хозяйственных судов»;

Решение Высшего совета правосудия от 26 декабря 2017 № 4277/0 / 15-17 «О рассмотрении вопроса по ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных хозяйственных судов в апелляционных округах»;

Решение Высшего совета правосудия от 26 декабря 2017 № 4278/0/15-17 «О рассмотрении вопроса по ликвидации апелляционных административных судов и образовании апелляционных административных судов в апелляционных округах»;

Решение Высшего совета правосудия от 26 декабря 2017 № 4279/0 / 15-17 «О рассмотрении вопроса по ликвидации и образования окружных административных судов»;

Решение Высшего совета правосудия от 26 декабря 2017 № 4280/0 / 15-17 «О рассмотрении вопроса о создании окружных судов путем реорганизации (слияния) районных, городских и городских районных судов».

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