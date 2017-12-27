Сегодня 27 декабря 2017 года, 16:51

КМУ утвердил положение о биометрической системе верификации и идентификации граждан, - МВД

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 27 декабря, утвердил Положение о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сказал, что соответствующее положение было разработано во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.

«Проект предусматривает сбор биометрических данных лиц и их хранение в базах данных Государственной пограничной службы Украины, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, а также фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства во время осуществления пограничного контроля», - сказал он.

Напомним, сегодня Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией. В основных пунктах пропуска применяют специальные мобильные комплексы.