Сегодня 27 декабря 2017 года, 16:52

КМУ уволил замглавы МВД Анастасию Дееву

Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Дееву уволили по собственному желанию», - сказал он.

Кабмин назначил А.Дееву замминистра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016 года. Такое решение подвергалось критике из-за возраста новоназначенной. Также в прессу попали фото Деевой в стиле «ню».

После этого заместитель председателя Верховного Совета Ирина Геращенко заявила, что фотографироваться каждый может, как ему нравится, однако Дееву назначили заместителем министра МВД с нарушением процедуры. Со своей стороны Арсен Аваков заявил, что назначение Деевой прошло с учетом собеседований и проведения спецпроверки.

При этом в МВД подтвердили, что назначение Деевой происходило без конкурса.