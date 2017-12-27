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Игорь Байцар возглавил офис АО «Коннов и Созановский» в Черновцах

27 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Офис адвокатского объединения «Коннов и Созановский» в Черновцах возглавил известный буковинский адвокат Игорь Байцар. Представительский офис объединения будет работать в альянсе с АО «Адвокатская компания «Лекстер».

Представительство в Черновцах в партнерстве с АК «Лекстер» позволит АО «Коннов и Созановский» обеспечить клиентам западного региона, как гражданам, так и бизнесу, высокий уровень правовой помощи и качественные юридические услуги, а также усилит позиции объединения на рынке юридических услуг Украины. Офис АО «Коннов и Созановский» в Черновцах будет предоставлять юридические услуги в сфере хозяйственного, корпоративного, гражданского, административного, уголовного, авторского права, а также обеспечивать полный спектр услуг по правовому сопровождению предпринимательской деятельности.

В составе АК «Лекстер» работают известные буковинские адвокаты, имеющие значительный опыт успешной работы в различных отраслях права. Управляющий партнер АК «Лекстер» Игорь Байцар имеет стаж адвокатской деятельности более 10 лет. Его опыт включает юридическое сопровождение бизнеса, ведение сложных категорий гражданских и административных дел, земельных и трудовых споров. Старший партнер компании - Зиновий Мельник - адвокат со стажем адвокатской деятельности 24 года, признанный в регионе эксперт по делам, связанным с ДТП. Старший партнер компании, адвокат Иосиф Бобик специализируется в сфере налогового права и защиты в уголовных производствах, стаж его адвокатской деятельности насчитывает более 7 лет.

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