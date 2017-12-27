Нацбанк разрешил «Укрпочте» участвовать в платежных системах

Национальный банк Украины разрешил национальным операторам почтовой предоставлять финансовую услугу по переводу средств и участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах при условии получения лицензии.
Также НБУ смягчил условия выдачи генеральных лицензий на осуществление валютных операций.
Согласно постановлению Нацбанка, на нацоператоров почтовой связи распространяются требования положения о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств без открытия счетов за исключением нескольких пунктов.
НБУ имеет право отозвать соответствующую лицензию в случае потери компанией статуса национального оператора почтовой связи.
Национальным почтовым оператором является ПАО «Укрпочта».
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