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Нацбанк разрешил «Укрпочте» участвовать в платежных системах

27 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Национальный банк Украины разрешил национальным операторам почтовой предоставлять финансовую услугу по переводу средств и участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах при условии получения лицензии.

Также НБУ смягчил условия выдачи генеральных лицензий на осуществление валютных операций.

Согласно постановлению Нацбанка, на нацоператоров почтовой связи распространяются требования положения о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств без открытия счетов за исключением нескольких пунктов.

НБУ имеет право отозвать соответствующую лицензию в случае потери компанией статуса национального оператора почтовой связи.

Национальным почтовым оператором является ПАО «Укрпочта».

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