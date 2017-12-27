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В правительстве рассказали, когда Президент подпишет Госбюджет-2018

27 декабря 2017 года Источник:УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко до конца текущей недели подпишет закон о государственном бюджете на 2018 год. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер министр Владимир Гройсман.

«До конца недели презент подпишет бюджет», - сказал премьер. Он напомнил, что правительство заложило в госбюджете дополнительно 16,5 млрд грн на финансирование технической модернизации вооружения.

Напомним, председатель Верховного Совета Андрей Парубий 22 декабря подписал принятый парламентом государственный бюджет Украины на 2018 год и направил его на подпись президенту Петру Порошенко. Парламент 7 декабря принял госбюджет Украины на 2018 год, который был доработан в соответствии с бюджетными выводами и утвержден Кабинетом министров 1 декабря, однако финальный текст документа со всеми поправками до сих не обнародован. Доработанный правительством ко второму чтению проект по сравнению с первоначальным вариантом предполагал увеличение доходов госбюджета на 37 млрд грн, расходов – на 41 млрд грн, дефицита – на 3,9 млрд грн, до 81,8 млрд грн. В процессе доработки проекта в правительстве ухудшили показатель ожидаемой инфляции в следующем году до 9% с 7%, ожидаемых ранее, при этом показатель роста экономики остался на прежнем уровне - 3%.

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