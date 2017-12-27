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Биометрический контроль работает в тестовом режиме и не касается граждан

27 декабря 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Система биометрического контроля пока работает в тестовом режиме и не касается граждан, которые пересекают границу Украины. Об этом заявили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Мы тестируем систему биометрического контроля, в полном объеме заработает с 1 января 2018 для граждан 70 стран мира, в том числе Российской Федерации, граждане которой внесены в категорию риска. К остальным иностранцев обязательная фиксация биометрических данных будет применяться по результатам анализа и оценки рисков. Сейчас мы не можем ее использовать для граждан (которые пересекают границу Украины - ред.) и сейчас она используется в тестовом режиме как служба (для работников - ред.)», - рассказали в пресс-службе.

В Госпогранслужбе добавили, что система биометрического контроля будет происходить в несколько этапов.

Напомним, с 1 января 2018 года на границе Украины начнет работать система биометрического контроля.

Напомним, с 27 декабря на Украине в местах вероятного нелегального пересечения российско-украинской границы заработают мобильные комплексы биометрического контроля.

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