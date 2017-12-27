Сегодня 27 декабря 2017 года, 16:52

Обнародован текст законопроекта о высшем антикоррупционном суде

На сайте Верховного Совета Украины появился текст президентского законопроекта № 7440 «О высшем антикоррупционном суде».

Отметим, указанный законопроект был зарегистрирован в парламенте еще 22 декабря, однако, текст законопроекта появился только вчера.

Как отмечается в пояснительной записке, проект Закона направлен на определение основ организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности.

«Законопроектом Высший антикоррупционный суд предлагается определить как постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины, задачей которого является осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципов и процедур судопроизводства с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений и судебного контроля за досудебным расследованием этих преступлений», - отмечается в записке.

Исходя из задекларированных задач, специализированный антикоррупционный суд должен рассматривать уголовные производства, связанные с совершением правонарушений, содержащие коррупционную составляющую. Законопроектом предполагается распространить юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда на всю территорию Украины.

При этом предлагается воздержаться от введения на местном уровне антикоррупционных судов, в местных или апелляционных судах – должности антикоррупционных судей или на местах – следственных судей в антикоррупционных уголовных производствах, учитывая возможную загрузку и риск влияния региональных элит. Поэтому законопроектом не предусмотрено размещение палат Высшего антикоррупционного суда, отдельных его судей в разных населенных пунктах.

Такой подход предлагается воссоздать и в рассматриваемом законопроекте, предусмотрев, что Высший антикоррупционный суд будет рассматривать отнесенные к его ведению дела в качестве суда первой и апелляционной инстанций. Просмотр в кассационной инстанции этих дел, а также по вновь открывшимся и исключительными обстоятельствами будет осуществляться в общем порядке.

Законопроектом предлагается установить в состав Высшего антикоррупционного суда входят судьи в количестве, определяемом в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» в пределах расходов, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на содержание этого суда, и с отдельным установлением, в пределах количества судей Высшего антикоррупционного суда, количества судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Согласно законопроекту возглавлять Высший антикоррупционный суд будет председатель этого суда, который будет избираться на должность и увольняться с должности в порядке, установленном Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» (избираться на должность собранием судей Высшего антикоррупционного суда из числа судей этого суда). Председатель Высшего антикоррупционного суда будет иметь одного заместителя, который будет осуществлять административные полномочия, определенные Председателем Высшего антикоррупционного суда.

Также в законопроекте описаны требования к кандидатам на должности судей Высшего антикоррупционного суда, процедура занятия должности судьи Высшего антикоррупционного суда, обеспечение прозрачности конкурса на занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда, мониторинг добродетели судей Высшего антикоррупционного суда и финансовые гарантии независимости Высшего антикоррупционного суда.