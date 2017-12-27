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В парламенте зарегистрировали украинский вариант «закона Магнитского»

27 декабря 2017 года Источник:LB.ua

46 депутатов Верховного Совета предложили парламенту рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести персональные санкции против лиц, причастных к убийству российского юриста и аудитора Сергея Магнитского. Законопроект №7439 зарегистрирован 22 декабря.

Всего в санкционном списке 54 фамилии. Предлагается ввести санкции против граждан России, которые подозреваются в фальсификации уголовных дел, пытках и других преступлениях против прав человек, в первую очередь, тех, кто непосредственно причастен к убийству Магнитского.

Помимо причастных к убийству Магнитского предлагается ввести санкции, в частности, против судей Верховного Суда России и следователей Федеральной службы безопасности, причастных к делам в отношении украинцев Станислава Клыха, Николая Карпюка и Олега Сенцова.

Также в предлагаемом списке есть судьи, которые рассматривала дела против заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Среди инициаторов законопроекта: заместитель председателя фракции «Самопомощь» Егор Соболев, председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко, депутат от «Народного фронта» Леонид Емец и от «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко.

Магнитский был арестован российскими властями в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. В 2009 году он скончался в СИЗО «Матросская тишина». Глава Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета. Бизнесмен развернул международную кампанию, направленную на то, чтобы наказать виновников кражи налогов и гибели юриста.

В 2012 году конгресс США принял акт, согласно которому лицам, ответственным, по мнению Вашингтона, за гибель Магнитского, запретили въезд в страну и арестовали их американские активы. Документ получил название «закон Магнитского». Впоследствии действие «закона Магнитского» распространилось на всех иностранцев, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека. Сейчас под санкциями по «закону Магнитского» находятся 49 человек.

Аналог «закона Магнитского» впоследствии приняли в Великобритании, Канаде, Литве, свой «список Магнитского» принял Европарламент.

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