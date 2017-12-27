Сегодня 27 декабря 2017 года, 16:51

Украина готовит новые дела против России в Гаагском суде, – МИД

В феврале 2018 года Украина подаст в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву. В настоящее время работа над этим документом находится на завершающем этапе. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, уже через два месяца будет подан этот меморандум, потом у россиян будет 3 месяца, чтобы подать возражения относительно юрисдикции (до мая 2018 года). Далее, согласно процедуре, у Украина есть 3 месяца, чтобы подать возражения на возражения противоположной стороны.

«Состоятся слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции у арбитража для рассмотрения этого дела», - отметила Е.Зеркаль. Она также добавила, что первый результат может быть уже в 2019 году. После этого возможны слушания дела по существу. Пока предполагается, что это может произойти в 2021 году.

Отдельно г-жа Зеркаль сообщила о том, что МИД продолжает работу по делу, что касается нарушения Россией двух фундаментальных конвенций – Конвенция о запрещении финансирования терроризма и расовой дискриминации. До июня 2018 года такие материалы должны быть готовы для представления в Гаагский суд. Кроме того, дипломат напомнила об успехах Украины в этом году по делам против РФ.

«2017 год является очень позитивным с точки зрения защиты наших интересов в международных судебных юрисдикциях – начиная от Гааги и заканчивая решением в отношении всех исков, которые в этом году рассматривались относительно ответственности России за инвестиции, которые были потеряны в Крыму. Во всех арбитражных заседаниях, а это было пять арбитражей, была признана ответственность России за потерянное имущество», – подчеркнула заместитель министра иностранных дел.