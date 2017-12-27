Сегодня 27 декабря 2017 года, 16:52

Суд сегодня продолжит рассмотрение дела о госизмене В.Януковича

Оболонский районный суд г.Киева сегодня продолжит рассмотрение дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Суд на заседании 20 декабря объявил перерыв в рассмотрении дела до 10:00 27 декабря в связи с неявкой стороны защиты В.Януковича.

Так, в начале судебного заседания председательствующий в судебном коллегии судья Владислав Девятко проинформировал участников процесса, что к суду поступило письмо от адвокатов Януковича Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Адрианы Фозекош, в котором они информируют суд, будут отсутствовать на заседаниях 20 и 21 декабря из командировки в Российскую Федерацию.

Отметим, 11 декабря районный суд Киева допросил в качестве свидетелей стороны обвинения экс-премьера Арсения Яценюка и главу МВД Арсена Авакова в уголовном производстве по обвинению бывшего президента Виктора Януковича.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.