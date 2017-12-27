КМУ назначил заместителя министра обороны по евроинтеграции

Кабинет министро назначил заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко. Об этом говорится в распоряжении №942-р на сайте правительства.
Генерал-лейтенант А.Петренко ранее занимал должность руководителя департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны.
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