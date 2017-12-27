Активы 29 банков-банкротов продали на 158 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц на прошлой неделе продал активы 29 неплатежеспособных банков на общую сумму 158,27 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Фонда, из этой суммы на 117,76 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 39,98 млн грн – от реализации основных средств ликвидируемых банков.
Кроме того, 0,39 млн грн получено в результате непосредственного продажи имущества банков, и 0,14 млн грн – от продажи прочих активов –
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