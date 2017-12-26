Сегодня 27 декабря 2017 года, 04:38

САУ установил размер ежегодного взноса адвоката в 2018 году

Решением Совета адвокатов Украины № 283 «Об уплате ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления в 2018 году» установлен размер ежегодного взноса адвоката на обеспечение реализации адвокатского самоуправления в 2018 году в размере 1762 гривен.

Положением о взносах на обеспечение реализации адвокатского самоуправления, утвержденным решением Совета адвокатов Украины от 16 февраля 2013 № 72, с последующими изменениями и дополнениями, и Решением Совета адвокатов Украины от 15 декабря 2017 № 283 установлено, что адвокаты платят ежегодные взносы до 31 января текущего года двумя платежами согласно последующего распределения:

• путем перечисления 70% от установленного размера ежегодного взноса на счет соответствующего совета адвокатов региона;

• путем перечисления 30% от установленного размера ежегодного взноса на счет Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Решением САУ № 283 для адвокатов города Киева установлен отдельный порядок уплаты ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления в 2018 году, путем его перечисления одним платежом на текущий банковский счет Национальной ассоциации адвокатов Украины в размере 100% ежегодного взноса.

В соответствии с указанным Положением, ежегодный взнос считается уплаченным с момента поступления средств на банковские счета органов адвокатского самоуправления. Обязанность по уплате ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления не считается выполненным адвокатом, если он внесен в полном размере (кроме случаев рассрочки платежа) или на счет только одного из двух органов адвокатского самоуправления: советы адвокатов региона или Национальной ассоциации адвокатов Украины.