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Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для Украины

26 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Цена поставок газа от «Газпрома» в дальнейшем будет рассчитана, исходя из стоимости газа на европейском рынке. Об этом сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, ссылаясь на решение Стокгольмского арбитража.

«Будет на уровне немецкого рынка», – написал он на своей странице Facebook, отвечая на вопрос о том, как будет рассчитываться цена российского газа для Украины.

Ю.Витренко отметил, что доходы Украины от транзита российского газа в Европу в 2-3 раза превышают доходы, которые будет получать российская сторона, продавая газ «Нафтогазу». «Газпром» платит нам за транзит в 2-3 раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа», – заявил Ю.Витренко.

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