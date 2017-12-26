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Президент подписал изменения в закон о прокуратуре, отменяющий уменьшение количества прокуроров

26 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон, отменяющий сокращение 5 тыс. сотрудников органов прокуратуры с 1 января 2018 года. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №7160 на сайте Верховного Совета.

Соответствующие изменения были внесены Верховным Советом в закон «О прокуратуре» 7 декабря.

Тогда депутаты отменили норму закона о прокуратуре, согласно которой с 1 января 2018 года численность работников органов прокуратуры должна составлять 10 тыс. человек. Парламент определил, что общая численность сотрудников органов прокуратуры составляет не более 15 тыс. человек.

В декабре 2014 года депутаты установили, что численность прокуроров должна быть на уровне 15 тыс. человек. Но в июле 2015 года парламент внес изменения в этот закон, прописав, что общая численность сотрудников органов прокуратуры составляет 15 тыс. человек с уменьшением количества с 1 января 2018 года до 10 тыс. человек. Этого добивался тогдашний замгенпрокурора Давид Сакварелидзе.

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