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В НБУ сообщили, как будут работать банки на новогодние праздники

26 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

В период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года график работы банковских отделений будет изменен, однако все банки обеспечат бесперебойную работу банкоматов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

27 и 28 декабря работа системы электронных платежей (СЭП) будет продлена на 2 часа.

29 декабря 2017 до 13.00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органов Государственной казначейской службы Украины.

Нацбанк и органы Госказначейская служба Украины могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день заканчивается в 15.00.

1 и 8 января 2018 года СЭП, система электронной почты Национального банка Украины, депозитарий НБУ, Система СЕРТИФ, Система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины НБУ, система по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украина «КредИнфо2», Автоматизированная информационная система «Реестр договоров с нерезидентами 2» не работают.

2 января 2018 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.

3-5 и 9 января СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

С 29 декабря 2017 года до 3 января 2018 включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, установленный НБУ 28 декабря 2017 года.

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