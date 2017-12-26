Сегодня 26 декабря 2017 года, 16:38

В 2017 году 337 полицейским сообщили о подозрении, – Нацполиция

В 2017 году 337 сотрудникам Нацполиции объявили о подозрении, часть из них – руководители. Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил руководитель Нацполиции Сергей Князев.

«Вопрос самоочищения. Могу констатировать, что 337 лицам полицейских сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых – это руководители», - сказал он.

С.Князев не уточнил, за какие преступления сообщено о подозрении и осуждены правоохранители, но назвал этот процесс естественным.

«Мы не позоримся тем, что самоочищаемся. Это естественно. Во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому что мы неотделимы от общества вообще», - подытожил С.Князев.