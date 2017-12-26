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В новогодние праздники на Украине за порядком будут следить около 10 тыс. полицейских

26 декабря 2017 года Источник:ДЕЛО

Около 10 тыс. правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок во время Новогодних и Рождественских праздников на Украине, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Отмечается, что в 668 населенных пунктах Украины запланировано проведение более тысячи массовых мероприятий при участии почти 1 млн 662 тыс. граждан.

«Оперативная ситуация в стране остается сложной. Поэтому подчеркиваю необходимость ответственного отношения к выполнению задач, четких и профессиональных действий. К работе уже привлечено более 8 тыс. полицейских и 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. В случае осложнения оперативной обстановки на базе НГУ созданы военные оперативные резервы численностью более 4 тыс. военных», — цитирует С.Ярового пресс-служба Министерства внутренних дел во вторник.

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Поддерживаю, только если в мантиях будут также судьи и прокуроры

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