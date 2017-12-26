Сегодня 26 декабря 2017 года, 16:39

В Киевсовете хотят создать музей вместо торгового центра на Почтовой площади

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам собственности во вторник единогласно поддержала проект решения «Об обеспечении сохранности памятника археологии местного значения и размещения музея на участке прибрежного городского квартала Средневекового Киева (ХI-ХIХ ст.) на Почтовой площади в Киеве». Согласно проекту решения, коммунальная организация «Музей истории города Киева» должна оформить право постоянного пользования земельными участками ориентировочной площадью 0,83 га, расположенными в границах улицы Набережно-Крещатицкая, Набережного шоссе, Боричева спуска и Владимирского спуска. Там предлагается разместить музей.

Чтобы создать музей, согласно проекту решения, необходимо прекратить договор с инвестором строительства подземного ТРЦ на Почтовой площади. После этого надо принять объект незавершенного строительства в коммунальную собственность.

«Существует инвестор, который финансирует работы, и это предполагает функционирование многофункционального торгового комплекса. И владелец там, по большому счету, сейчас отсутствует, потому что даже не оформлена земля. Речь идет о принципиальном и фундаментальном вопросе для столицы - стать владельцем этого объекта и разместить там полноценный музей истории города Киева», - приводятся на сайте Киевсовета слова инициатора соответствующего проекта решения, депутата Сергея Гусовского.

Кроме этого, документ предусматривает заключение соглашения между Музеем истории города Киева и государственным предприятием «Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины» о продолжении выполнения археологических работ. Также в документе говорится о необходимости проведения открытого международного конкурса на лучший проект будущего музея археологии и истории Киева.

Проект решения также должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. После этого документ будет вынесен на пленарное заседание Киевсовета.

Напомним, в октябре киевские активисты объявили бессрочный митинг протеста против строительства торгового центра на Почтовой площади, которое, как они считают, угрожает археологическим артефактам. По словам митингующих, на месте раскопок хотят положить на древний слой бетонную плиту, которая станет полом строящегося здания. Активисты считают, что это остановит дальнейшие раскопки.

Зимой 2015 года в ходе раскопок, которые предваряли работы по строительству торгового центра, на Почтовой площади нашли улицу времен Киевской Руси.