Сегодня 26 декабря 2017 года, 16:39

В 2017 году раскрыто на 40 тысяч преступлений больше, чем в предыдущем

По сравнению с предыдущим годом количество раскрытых правоохранителями преступлений возросло на 40 тыс. Об этом на итоговом годовом брифинге заявил глава Национальной полиции Сергей Князев. Как отметил С.Князев, уровень преступности на Украине не сильно изменился по сравнению с 2016 годом.

«Результаты работы блока криминогенной ситуации в нашем государстве. 2016 год мы закончили с цифрой 562 372 правонарушения, которые расследовались. Тем временем, за 11 месяцев 2017 зарегистрировано почти 500 490 правонарушений. То есть мы констатируем, что 2017 количественный уровень преступности не очень изменится в нашем государстве, что мы и прогнозировали в начале года. Мы вообще думали, что увеличится уровень преступности. Но при этом количество раскрытых нами преступлений по сравнению с прошлым периодом выросла на 40 тыс. То есть эффективность работы Нацполиции – это, по сути, закончены правонарушениях и направлены в суд, это наша основная задача. И на 40 тыс. правонарушений мы в суд направили больше», - рассказал он.

С.Князев также констатировал уменьшение на Украине количество краж и увеличение их раскрываемости.

«Основные категории правонарушений, по которым общество оценивает действия или бездействие полиции, наибольшая составляющая - это кражи. Нам удалось сократить совершение таких правонарушений почти на 50 тыс. Это профилактическая работа, мы видим уменьшение с 303 тыс. в 2016 году до 254 тыс. в 2017 году. Однако количество раскрытых преступлений выросло более чем на 15 тыс. То есть на 15 тыс. больше правонарушений среди категории "кражи" ушло в суд. В прошлом году было совершено более 25 тыс. ограблений, это также тот знаковый сегмент, по которому общество оценивает безопасность или опасность граждан нашего государства. В этом году почти 16,5 тыс. Было совершено. То есть мы видим на 9 тыс. грабежей совершено меньше, это профилактическая работа. Мы сработали превентивно больше, но раскрыли за 11 месяцев всего на 280 грабежей больше. То есть по расследованию такой категории правонарушений - это наша задача на 2018 год, найти, мы думаем, что мы нашли те пробелы и ошибки, и несмотря на параллельные реформы прокуратуры, судебной системы мы здесь не имеем подходить сейчас», - рассказал он.

Глава Нацполиции также отметил снижение количества совершенных разбойных нападений.

«В прошлом году было 3560, в текущем году - 2663. То есть можем констатировать, что данный вид преступности уменьшается, в том числе превентивными мерами, но количество раскрытых правонарушений - мы раскрыли 1621 разбойное нападение, это за 11 месяцев. Можем констатировать, что количество направленных в суд, несмотря на уменьшение совершенных, не слишком отличается от прошлого года. То есть это наша задача на следующий год», - отчитался С.Князев.

Кроме того, с начала года на Украине произошло 1242 убийства.

«В этом году зафиксирована самая низкая количество преступлений за последние 2 года, на 121 совершено меньше. 1242 убийства зарегистрировано за 11 месяцев. Вместо этого самый высокий удельный вес раскрытых преступлений этой категории - 89%. Это еще не уровень 2013 года, мы показываем статистику за 5 лет, чтобы была видна динамика, но мы эффективно меняем эту составляющую, так как убийство граждан - это тягчайшее преступление, на который надо прилагать наибольшее количество усилий, а также на предупреждение этого вида преступности», - резюмировал С.Князев.