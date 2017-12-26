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Критерий оценки эффективности полиции изменят

26 декабря 2017 года Источник:LB.ua

На Украине меняют критерий оценки эффективности полиции. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил начальник Национальной полиции Сергей Князев.

«В ноябре мы изменили систему оценки деятельности Национальной полиции. Европейские коллеги уже давно ушли от таких показателей, как «совершено» и «раскрыто». Они считают один большой показатель - количество расследованных и направленных в суд преступлений по сравнению с предыдущим периодом. Если оно растет - это хорошо, если падает - это негатив. Мы переходим на такий контроль оценки деятельности Национальной полиции», - сказал он.

Напомним, что в 2015 году в МВД Украины уже сообщали об отмене «палочной системы». Министр Арсен Аваков тогда подписал приказ об отмене 86 показателей эффективности работы милицейского подразделения.

Новая система оценки полиции должна была опираться на доверии населения и происходить по четырем направлениям: результаты внешнего опроса; оценка бизнес-средой; результаты внутреннего опроса; результаты выполнения приоритетных задач.

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