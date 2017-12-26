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Парламентский комитет рекомендует принять за основу законопроект об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховному Совету принять за основу законопроект об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Законопроектом №7279 предлагается с целью определения на законодательном уровне понятия уголовного проступка, его составляющих, а также связанных с его совершением уголовно-правовых последствий, ввести институт уголовных проступков.

Проектом предусматривается внести соответствующие изменения в действующий Уголовный кодекс, в частности: закрепить в статье 11 Уголовного кодекса определение преступления трансформировать в определение «уголовного преступления» (единственного как для преступлений, так и для проступков) - «общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), совершенное субъектом уголовного преступления».

Согласно проекту, «уголовным правонарушением является предусмотренное настоящим Кодексом общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), совершенное субъектом уголовного преступления».

В статье 12 Уголовного кодекса проектом предлагается установить виды уголовных правонарушений (уголовных проступков и преступлений) и предоставить им определение. При этом составы уголовных проступков предложено создать за счет преступлений небольшой тяжести.

Уголовные преступления делятся на уголовные проступки и преступления.

Согласно проекту, «уголовным проступком является предусмотренное настоящим Кодексом деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более двух лет, или другое, более мягкое наказание за исключением основного наказания в виде штрафа в размере более три тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан».

Проектом также предлагается внести другие изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуального кодекса и Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые касаются определенных особенностей, связанных с введением института уголовных проступков.

По мнению народных депутатов, такой подход обеспечит классификацию уголовных правонарушений по принципу учета степени общественной опасности – от маленького, которым будет характеризоваться проступок, к наиболее опасному, которым будут считаться преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.