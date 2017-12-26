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Украина сохранит запрет на экспорт золота и серебра

26 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Украина сохранила нулевые квоты на экспорт золота, серебра, отходов и лома драгоценных металлов на 2018 год. Соответствующая норма содержится в постановлении Кабинета Министров №1018 от 20 декабря «Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квот на 2018 год», опубликованном в газете «Урядовый курьер» 23 декабря.

Согласно опубликованному постановлению, правительство сохранило лицензирования экспорта и импорта товаров из озоноразрушающих веществ, а также импортируемых из Македонии товаров в рамках тарифной квоты, оговоренной соглашением о свободной торговле между двумя странами.

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Практика евросуда

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Хорошая идея для повышения престижа профессии адвоката

Поддерживаю, только если в мантиях будут также судьи и прокуроры

Категорически против, это создаст неудобства для адвокатов

Вначале нужно узнать дизайн и стоимость мантий

Такой дресс-код возможен, но в далеком будущем

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