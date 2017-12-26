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202 новых патрульных приняли присягу в 5 управлениях

26 декабря 2017 года Источник:LB.ua

На прошлой неделе еще в пяти управлениях патрульной полиции приняли присягу 202 новых патрульных. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в соцести.

«В управлениях патрульной полиции Киева, Борисполя, Кременчуга, а также Волынской и Закарпатской областей новоизбранные полицейские присягнули на верность украинскому народу. Всего – 202 патрульных: 73 из них - в Киеве, 46 - в Волынской области, 37 - Кременчуге, 26 - в Закарпатской области и 20 - в Борисполе», - говорится в сообщении.

Во время принятия присяги, полицейских поддерживали коллеги, родные и друзья. Также со словами приветствия к патрульным обратились руководители управлений патрульной полиции, представители городской власти и общества.

Напомним, в сентябре управление безопасности дорожного движения передало свои функции патрульной полиции. Ранее патрульная полиция также получила полномочия по выдаче разрешений и согласованию маршрутов транспорта при перевозке опасных грузов.

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