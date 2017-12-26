202 новых патрульных приняли присягу в 5 управлениях

На прошлой неделе еще в пяти управлениях патрульной полиции приняли присягу 202 новых патрульных. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в соцести.
«В управлениях патрульной полиции Киева, Борисполя, Кременчуга, а также Волынской и Закарпатской областей новоизбранные полицейские присягнули на верность украинскому народу. Всего – 202 патрульных: 73 из них - в Киеве, 46 - в Волынской области, 37 - Кременчуге, 26 - в Закарпатской области и 20 - в Борисполе», - говорится в сообщении.
Во время принятия присяги, полицейских поддерживали коллеги, родные и друзья. Также со словами приветствия к патрульным обратились руководители управлений патрульной полиции, представители городской власти и общества.
Напомним, в сентябре управление безопасности дорожного движения передало свои функции патрульной полиции. Ранее патрульная полиция также получила полномочия по выдаче разрешений и согласованию маршрутов транспорта при перевозке опасных грузов.
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