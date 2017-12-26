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С начала года пограничники изъяли 870 единиц оружия

26 декабря 2017 года Источник:День

За 11 месяцев текущего года пограничники изъяли 870 единиц оружия. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

«В течение 11 месяцев текущего года на государственной границе Украины, на линии разграничения в районе проведения АТО и на админгранице с ВОТ АР Крым сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и изъяли более 870 единиц оружия, среди которых 43% холодного и почти 13% огнестрельного. Кроме того, было найдено 17 900 боеприпасов и 14 килограммов взрывчатки», - говорится в сообщении.

За 11 месяцев 2017 года Государственная пограничная служба Украины задержала 3 тыс. 414 незаконных мигрантов, 4532 лицам отказано в пропуске.

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