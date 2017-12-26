Сегодня 26 декабря 2017 года, 16:38

До конца года «Приватбанк» докапитализируют еще на 16 миллиардов, - Минфин

Министерство финансов Украины на правах акционера национализированного в декабре 2016 года «ПриватБанка» пополнит капитал финучреждения на 16 миллиардов гривень до конца года. Как сообщили в пресс-службе «ПриватБанка», дополнительные средства в капитал банка будут внесены в рамках июньского решения Кабинета министров о докапитализации финучреждения на 38,5 миллиарда гривен, из которых 22,5 миллиарда гривен были внесены в капитал в июле. Также в банке сообщили, что средства, как и ранее, будут внесены в капитал в форме облигаций внутреннего государственного займа.

Напомним, «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны по предложению НБУ. Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 миллиардов гривен, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривен Нацбанк выкупил в конце декабря 2016 года, еще на 1,4 миллиарда гривен – в январе текущего года. В июне 2017 года КМУ принял решение о докапитализации банка еще на 38,5 миллиарда гривень, при этом на первом этапе в капитал банка были внесены облигации внутреннего госзайма на 22,5 миллиарда гривен.