Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 26 декабря 2017 года, 16:39

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Из 32 млн га сельхозугодий платятся налоги только за 21, - министр регионального развития

26 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Правительство рассчитывает на принятие закона о деконцентрации полномочий в сфере земельных отношений. Об этом сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

«Рассчитываем на принятие закона о деконцентрации полномочий в сфере земельных отношений. Потому что когда объединенная территориальная громада будет управлять всей землей, которая относится к ее территории, то будет иметь возможность лучше наводить там порядок», - сказал чиновник.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев громада имеет сельскохозяйственную землю, но практически ее не видит. Эта земля оформлена на уровне района, области или государства.

«Люди знают, что земля есть, но не осознают, сколько она средств способна принести в бюджет общины: какие налоги, оформлена ли она в аренду... Налог на землю платится на счет местного бюджета с момента оформления земельного участка. Это означает, что хозяин на своей территории не понимает, сколько он может собрать дохода», - подчеркнул Г.Зубко.

Кроме того, добавил вице-премьер-министр, есть огромное количество неоформленной сельскохозяйственной земли. По данным профильного Комитета Верховного Совета, из 32 млн га сельхозугодий платятся налоги только за 21 млн га.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 52 (1044) от 26/12/17 Свежий номер

Практика евросуда

№ 52 (1044)
Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?

Хорошая идея для повышения престижа профессии адвоката

Поддерживаю, только если в мантиях будут также судьи и прокуроры

Категорически против, это создаст неудобства для адвокатов

Вначале нужно узнать дизайн и стоимость мантий

Такой дресс-код возможен, но в далеком будущем

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом