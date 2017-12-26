Сегодня 26 декабря 2017 года, 16:39

Из 32 млн га сельхозугодий платятся налоги только за 21, - министр регионального развития

Правительство рассчитывает на принятие закона о деконцентрации полномочий в сфере земельных отношений. Об этом сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

«Рассчитываем на принятие закона о деконцентрации полномочий в сфере земельных отношений. Потому что когда объединенная территориальная громада будет управлять всей землей, которая относится к ее территории, то будет иметь возможность лучше наводить там порядок», - сказал чиновник.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев громада имеет сельскохозяйственную землю, но практически ее не видит. Эта земля оформлена на уровне района, области или государства.

«Люди знают, что земля есть, но не осознают, сколько она средств способна принести в бюджет общины: какие налоги, оформлена ли она в аренду... Налог на землю платится на счет местного бюджета с момента оформления земельного участка. Это означает, что хозяин на своей территории не понимает, сколько он может собрать дохода», - подчеркнул Г.Зубко.

Кроме того, добавил вице-премьер-министр, есть огромное количество неоформленной сельскохозяйственной земли. По данным профильного Комитета Верховного Совета, из 32 млн га сельхозугодий платятся налоги только за 21 млн га.