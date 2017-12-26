Сегодня 26 декабря 2017 года, 16:39

ВСП утвердил Положение о Службе судебной охраны

Высший совет правосудия во время заседания 21 декабря 2017 рассмотрел вопрос об утверждении Положения о Службе судебной охраны. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Докладчик – член Высшего совета правосудия Ирина Мамонтова напомнила, что согласно частям первой, второй статьи 160 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения к суду, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечения безопасности участников судебного процесса осуществляет Служба судебной охраны.

Служба судебной охраны образуется и действует в соответствии с Положением, утвержденным Высшим советом правосудия по представлению Государственной судебной администрации Украины после консультаций с Министерством внутренних дел Украины.

1 сентября 2017 года в Высший совет правосудия от Государственной судебной администрации Украины поступил проект Положения о Службе судебной охраны.

«Указанный проект был проверен на предмет соответствия требованиям законодательства Украины и предложениям экспертов Совета Европы. Высшим советом правосудия проведены консультации с Министерством внутренних дел Украины и по результатам этих консультаций учтены предложения МВД Украины в проект Положения», - отметила член Высшего совета правосудия Ирина Мамонтова.

Заслушав члена Высшего совета правосудия Ирину Мамонтову, руководствуясь статьей 160 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», статьями 3, 30 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», Высший совет правосудия решил утвердить Положение о Службе судебной охраны.