ВСП утвердил Положение о Службе судебной охраны

Высший совет правосудия во время заседания 21 декабря 2017 рассмотрел вопрос об утверждении Положения о Службе судебной охраны. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
Докладчик – член Высшего совета правосудия Ирина Мамонтова напомнила, что согласно частям первой, второй статьи 160 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения к суду, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечения безопасности участников судебного процесса осуществляет Служба судебной охраны.
Служба судебной охраны образуется и действует в соответствии с Положением, утвержденным Высшим советом правосудия по представлению Государственной судебной администрации Украины после консультаций с Министерством внутренних дел Украины.
1 сентября 2017 года в Высший совет правосудия от Государственной судебной администрации Украины поступил проект Положения о Службе судебной охраны.
«Указанный проект был проверен на предмет соответствия требованиям законодательства Украины и предложениям экспертов Совета Европы. Высшим советом правосудия проведены консультации с Министерством внутренних дел Украины и по результатам этих консультаций учтены предложения МВД Украины в проект Положения», - отметила член Высшего совета правосудия Ирина Мамонтова.
Заслушав члена Высшего совета правосудия Ирину Мамонтову, руководствуясь статьей 160 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», статьями 3, 30 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», Высший совет правосудия решил утвердить Положение о Службе судебной охраны.
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