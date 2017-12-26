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Глава МИД Германии предложил ЕС новую модель взаимоотношений с Украиной и Турцией

26 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что Брюссель должен подумать о «более близком сотрудничестве» с Киевом и Анкарой и мог бы начать выстраивать взаимоотношения с Украиной и Турцией, опираясь на новую модель, сформированную по итогам выхода Великобритании из Европейского Союза. Об этом он заявил в интервью Funke Mediengruppe.

«Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран: Украины и Турции», - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что в ближайшие годы эти две страны не станут членами ЕС.

«В этой связи мы должны подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества" с ними», - добавил З.Габриэль.

Говоря о Турции, министр отметил, что можно было бы задуматься о новом, более тесном взаимодействии с Анкарой в формате таможенного союза. «Сделать это, однако, не представляется возможным, пока ситуация в Турции не изменится», - добавил он.

Министр счел, что у этой страны «в принципе присутствует политическая воля для улучшения отношений с Европой». «У нас она также имеется», - подчеркнул он. З.Габриэль также назвал «хорошим знаком» то, что целый ряд граждан Германии в последнее время был отпущен в Турции из-под стражи.

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