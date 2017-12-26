Биометрический контроль на границе с Россией заработает c 27 декабря

Биометрический паспортный контроль на границе с Россией заработает еще раньше, чем планировалось ранее — 27 декабря. Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
«Внимание! Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах возможного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», — отметил советник министра.
Ранее Госпогранслужба представила систему фиксации биометрических данных и лиц без гражданства. Тогда власти заявляли, что система заработает с 1 января 2018 года. С помощью системы предполагается организовать въезд в страну по биометрическим паспортам, проведение верификации и идентификации по биометрическим данным (по отпечаткам пальцев).
По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, новая система прежде всего будет касаться граждан РФ, через границу которой на территорию нашего государства попадают шпионы, диверсанты и провокаторы.
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