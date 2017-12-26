Сегодня 26 декабря 2017 года, 16:38

В феврале состоится рассмотрение апелляции по делу о возвращении «скифского золота»

Юристы, консультирующие Министерство культуры отмечают, что Украина выиграет апелляционный судебный процесс по возвращению «скифского золота». Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук.

«Возвращением знаменитого «Скифского золота» и тем первым успехом в Высоком международном суде, который был в Амстердаме, заботилось Министерство культуры, большой объем работы был на нас... Все ждут когда же оно приедет, мы осознавали с самого начала, что РФ будет делать все, чтобы этот процесс затянуть. В феврале планируется апелляционная история, мы надеемся, что мы ее преодолеем. Юристы, которые нас консультируют, говорят - что это уже необратимая история в плане того, что уже выиграем этот процесс», - заявил Е.Нищук.

Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция «скифского золота» из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником «Херсонес Таврический» и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки «Крым - золотой остров в Черном море». После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины. Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции «скифского золота» в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины. Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.